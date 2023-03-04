هزة أرضية بقوة 4.1 درجة شمال شرق مدينة أنطاكيا التركية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 4.1 درجة ضرب المناطق الحدودية التركية - السورية.

وقال المركز الأوروبي إن الزلزال وقع فجر اليوم السبت على الساعة 3:03 بتوقيت غرينيتش.

وبحسب المصدر نفسه يقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا شمال شرق مدينة أنطاكيا التركية، وعلى عمق 10 كيلومترات.