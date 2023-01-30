إصابة شخصين إثر انهيار جليدي شرقى اليابان

أصيب شخصان إثر وقوع انهيار جليدى بولاية ناجانو شرقى اليابان؛ ليضرب مجموعات من الأجانب الذين كانوا يتزلجون على المنحدرات في المنطقة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /، أن من بين المصابين، شخص كُسر ذراعه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما فقد آخر الوعي ولا يزال بالموقع.