زلزال بقوة 5.1 درجة في الصين يضرب المنطقة الحدودية بين شينجيانج وكشمير

ضرب زلزال قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود الصينية عند شينجيانج مع كشمير، الخميس (بالتوقيت المحلي)، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وذكر المركز أن عمق الزلزال بلغ 60 كيلومتراً.