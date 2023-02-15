ثلاثة قتلى في إعصار نيوزيلندا

وقال وزير إدارة الحالات الطارئة كيران ماكانولتي إنّه تمّ انتشال ثلاث جثث بعد مرور "غابرييل"، إحداها تمّ العثور عليها في غرب أوكلاند في نفس المكان الذي فُقد فيه أثر رجل إطفاء خلال الإعصار. وأضاف أنّ الجثتين الأخريين عثر عليهما في منطقة خليج هوك في جزيرة الشمال التي تضرّرت بشدّة من جرّاء الإعصار والتي يقطنها ثلاثة أرباع سكّان البلاد.

ولم يتمّ التعرّف على هويات القتلى الثلاثة حتى الآن، لكنّ الوزير رجّح أن يكون أحدهم هو عنصر الإطفاء المفقود.