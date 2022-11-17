زلزل عنيف بقوة 5.4 ريختر يضرب ولاية أميركية

ضرب زلزال عنيف بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر مناطق في غرب ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، أي معلومات عن خسائر مادية أو بشرية.

مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا شدته 5.3 درجة هز أمس الأربعاء غرب ولاية تكساس الأمريكية، على بعد 45 كيلومترا تقريبا من بلدة بيكوس.