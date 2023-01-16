بريطانيا تصدر تحذيرا بخصوص سوء الأحول الجوية

أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرًا من اللون الأصفر متوقعاً هطول أمطار غزيرة وثلوج وانخفاض في درجة الحرارة ابتداءً من صباح اليوم الاثنين.وأفاد مكتب الأرصاد الجوية أن الطقس سيشهد برودةً شديدةً وثلوجاً كثيفةً وانخفاضاً في درجات الحرارة تصل إلى -10 درجات مئوية.وأضاف مكتب الأرصاد أن التحذير يشمل إيرلندا الشمالية وجنوب إسكتلندا وشمال إنجلترا ولندن وشمال ويلز.