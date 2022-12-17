مقتل أكثر من 160 شخصا بسبب الفيضانات في الكونغو الديمقراطية

لقي أكثر من 160 شخصا مصرعهم في أسوأ فيضانات تجتاح كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ سنوات، وذلك فق تقديرات مسؤولين في الأمم المتحدة نقلا عن السلطات الجمعة.

وغرقت طرق رئيسية بالمياه لساعات في كينشاسا، المدينة التي يبلغ عدد سكانها قرابة 15 مليون نسمة، بعد هطول مستمر للأمطار الغزيرة طوال ليل الثلاثاء، كما انهار طريق إمداد رئيسي يؤدي إلى ميناء ماتادي.