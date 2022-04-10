زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل فانواتو في المحيط الهادئ

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ، دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. وأوضحت الهيئة، أن الزلزال وقع السبت، على بعد 65 كيلومترا جنوب غرب مقاطعة مالامبا وعلى عمق عشرة كيلومترات. ولم يصدر أي تحذير من خطر حصول تسونامي. وتشكل فانواتو جزء من حزام النار، وهو منطقة نشاط تكتوني حول المحيط الهادئ عرضة في شكل دائم لهزات أرضية وثوران براكين.