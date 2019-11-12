زلزال يهز جنوب شرق فرنسا وفحص محطتي طاقة نووية

هز زلزال شدته 5.1 درجة جنوب شرق فرنسا أمس الاثنين وتسبب في إصابة أربعة أشخاص بينما قالت شركة إي.دي.إف للطاقة إنها تجري فحوصا تنظيمية في محطتي الطاقة النووية تريكاستا وكرواس التابعتين لها في المنطقة للتأكد من سلامتهما.

قالت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل إن الزلزال وقع حول منطقة أرديش حيث أصيب ثلاثة أشخاص.

وأوضحت السلطات إنها قدمت لبعض السكان مأوى مؤقتا في منشآت رياضية محلية.

ووقعت أضرار طفيفة في نحو 50 مبنى في المنطقة، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي منطقة دروم المجاورة أصيب شخص بجراح خطيرة في انهيار سقالة أثناء الزلزال.

وقال متحدث باسم شركة إي.دي.إف للطاقة إن الفحوص في محطتي الطاقة احترازية وإن المفاعلات تعمل كالمعتاد.

وأضاف أن انقطاعا غير مخطط في المفاعل رقم أربعة في تريكاستا في وقت سابق يوم الاثنين لا علاقة له بالزلزال.