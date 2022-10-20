. رئيس تشاد يعلن الطوارئ ويحذر من الأخطر بعد فيضانات مدمرة

أعلن الرئيس التشادي، محمد ديبي إتنو، "حالة طوارئ" بهدف "احتواء وإدارة" الفيضانات التي تضرب البلاد منذ أسابيع، محذرا من حدوث فيضان معمم.

وقال ديبي في خطاب عبر التلفزيون إن هذه الفيضانات التي اجتاحت مناطق في جنوب تشاد ووسطها، نجمت عن هطول أمطار غزيرة طالت "636 بلدة في 18 من أصل مقاطعات البلاد الـ23"، وتضرر منها "أكثر من مليون شخص"، وفق "فرانس برس".

وأضاف أن المياه "أتت على أكثر من 465 ألف هكتار من الحقول و19 ألف رأس ماشية".