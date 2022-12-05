ارتفاع وفيات فيضان نهر في جنوب أفريقيا إلى 14

قضى 14 شخصا في فيضان نهر في جوهانسبورغ، بعد عاصفة مطرية، في حين تتواصل أعمال الإغاثة بحثا عن عدة مفقودين، بحسب ما أفادت أجهزة الانقاذ. وارتفعت الحصيلة من 9 إلى 14 قتيلا بعد العثور على خمس جثث إضافية، على ما ذكر روبير مولودزي الناطق باسم أجهزة الطوارئ لوكالة فرانس برس.