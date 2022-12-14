مصرع 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو الديمقراطية

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي سقطت على عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، اليوم الثلاثاء، إلى 100 شخص في حصيلة غير نهائية.. وبحسب الموقع الإخباري المحلي " توب كونغو" فقد: "لقي 100 شخص حتفه في كينشاسا في مختلف أحياء المدينة".ويشار إلى أن البناء العشوائي هو ما تسبب بانهيارات المباني التي خلفت عددا كبيرا من الضحايا، بحسب الموقع، حيث "يبني الناس حتى في الأماكن التي لم يتم منح تصاريح البناء فيها، إنهم يبنون منازل بطريقة فوضوية".

ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا حيث أن أعمال الإنقاذ مستمرة في مختلف مناطق العاصمة كينشاسا.