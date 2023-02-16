ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار نيوزيلندا إلى خمسة قتلى

كانت حصيلة سابقة أوردتها السلطات الأربعاء أفادت بسقوط أربعة قتلى من جرّاء هذا الإعصار التاريخي. وحذّرت السلطات سكّان المناطق الشرقية المتضرّرة بشدّة من مرور الإعصار، من أنّ مزيداً من الأمطار الغزيرة ستهطل في الساعات المقبلة.وفي بيان أصدرته الخميس، قالت الشرطة الوطنية إنّه تمّ العثور على جثّة شخص "يُعتقد أنّه فارق الحياة بعد أن حاصرته مياه الفيضانات" في قرية إيكسديل بمنطقة غيبسورن على الساحل الشرقي للبلاد.وبذلك يرتفع عدد القتلى في منطقة خليج هوك على الساحل الشرقي للبلاد إلى أربعة، في حين سقط القتيل الخامس في أوكلاند (شمال).