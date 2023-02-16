زلزال بقوة 4 يضرب منطقة نورداجي التركية

أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل، عن وقوع هزة بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نورداجي شمال تركيا، بينما نقلت وسائل إعلام عالمية وقوع زلزال آخر بقوة 6.1 على مقياس ريختر في الفلبين.

وتشهد تركيا استمرار أعمال البحث والإنقاذ في حطام المباني المدمرة جراء الزلزال الأخير في ولاية قهرمان مرعش، الذي وقع يوم 6 فبراير الجاري.