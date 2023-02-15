مقتل 9 لبنانيين وفقدان 6 في زلزال تركيا
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مقتل 9 لبنانيين وفقدان 6 في زلزال تركيا

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العرب اليوم - مقتل 9 لبنانيين وفقدان 6 في زلزال تركيا

من آثار الزلزال المدمر
بيروت ـ العرب اليوم

رجحت وزارة الخارجية اللبنانية وجود 6 لبنانيين من المفقودين، حتى الآن، تحت الأنقاض، مشيرة إلى أنه جرى تأمين 70 شخصًا آخرين. وأضافت أن "أعداد الأشخاص الذين تم تداول أسمائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، منهم سوريون أو فلسطينيون على الأرجح". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن " السفارة اللبنانية في أنقرة ما زالت تتابع بشكل يومي وحثيث المعلومات حول مصير اللبنانيين، من أجل تحديث الأعداد المذكورة أعلاه بصورة مستمرة".

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مقتل 9 لبنانيين وفقدان 6 في زلزال تركيا مقتل 9 لبنانيين وفقدان 6 في زلزال تركيا



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