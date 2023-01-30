وفاة 4 أشخاص في نيوزيلندا جراء الفيضانات

أشارت إلى أن السلطات النيوزيلدنية قالت إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وفقد واحد على الأقل بعد أن ضربت مستويات قياسية من الأمطار مدينة أوكلاند، وهي أكبر مدينة في البلاد. فيما أفادت وسائل إعلام محلية أنه تأكدت وفاة شخص رابع كان في عداد المفقودين.

وأدى الانهيار الأرضي الناجم عن سوء الأحوال الجوية إلى تدمير المنازل والسيارات في منطقة سكنية فيبالقرب من تي بوك في تورانغا.