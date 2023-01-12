انهيار أرضى يبتلع سيارتين فى لوس أنجلوس

تسببت العواصف القوية فى هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج كثيفة على معظم أنحاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق الطرق السريعة.

وأغلقت الفيضانات والانزلاقات الصخرية أجزاء من الطرق عبر شمال كاليفورنيا، فيما أظهرت خريطة على الإنترنت لمنطقة المرافق العامة بمدينة سكرامنتو أن أكثر من 153 ألف ساكنا قد تأثروا بانقطاع التيار الكهربائى.