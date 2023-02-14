الإعصار غابرييل يضرب شمال نيوزيلندا ويغلق المدارس ويعطل حركة النقل

مع اقتراب الإعصار غابرييل من ساحل نيوزيلندا طالبت السلطات من سكان أوكلاند كبرى مدن البلاد والمناطق المحيطة بها الاستعداد لمزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات والرياح القوية.ويتحرك الإعصار حاليا على مسافة 250 كيلومترا شمال غرب نيوزيلندا ومن المتوقع أن يقترب من الساحل الشرقي خلال الساعات الـ24 القادمة.وقالت ريتشيل كيليهر نائبة مراقب إدارة الطوارئ في أوكلاند : "نتوقع أن تزداد تأثيرات الإعصار غابرييل، مع الأسف، قبل أن تبدأ الأمور في التحسن".والإعصار هو ثاني ظاهرة مناخية كبيرة تضرب أوكلاند والجزيرة الشمالية في غضون أسابيع قليلة، حيث تعرضت تلك المناطق الشهر الماضي لسقوط أمطار قياسية تسببت في حدوث فيضانات وأودت بحياة 4 أشخاص.