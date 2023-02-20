فيضانات تقتل 19 شخصًا فى البرازيل

أعلنت السلطات في البرازيل، أن الفيضانات وانهيارات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 19 شخصًا على الأقل بولاية ساو باولو، في عطلة نهاية الأسبوع. وأظهرت لقطات من بلدة سان سيباستياو بثتها تلفزيونات وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، أحياء بأكملها غمرها الماء، وحطام منازل جرفتها التربة، وطرقًا سريعة غارقة، وسيارات دمرتها أشجار متساقطة، من بين أضرار أخرى.

وقالت حكومة الولاية، في بيان، إن 228 شخصًا آخرين أصبحوا بلا مأوى، وتم إجلاء 338 شخصًا من المنطقة الساحلية شمالي مدينة ساو باولو، فيما تعمل طواقم الإنقاذ على مساعدة المتضررين من العاصفة.