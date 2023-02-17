زلزال يضرب كرواتيا بقوة 5,3 ريختر

قال مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 5,3 درجة على مقياس ريختر في كرواتيا..وفقا لروسيا اليووجاء في بيان صدر عن المركز أنه تم تسجيل الزلزال بتوقيت غرينيتش.وأضاف البيان أن مركز الهزات الأرضية يقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 36 كيلومترا جنوب شرقي مدينة رييكا التي يقطنها 141 ألف شخص.كما أعلن المركز عن وقوع 3 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 1,6 و2,0 درجة.