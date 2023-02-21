زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر يضرب إيطاليا

أفاد المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر ضرب إيطاليا فجر الثلاثاء.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت تقع على بعد 5 كلم إلى الشمال الشرقي عن مدينة ماتشيراتا في مقاطعة ماركي على الساحل الشرقي الإيطالي. وكانت البؤرة بعمق كيلومترين.