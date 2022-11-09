زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب النيبال ويودي بحياة 6 أشخاص وتصل ارتداداته إلى العاصمة الهندية

زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب النيبال ويودي بحياة 6 أشخاص وتصل ارتداداته الى العاصمة الهندية, اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 06:03 صباحاً

أدى ​زلزال​ ضرب غرب ​النيبال​ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وبلغت قوته 6.6 درجات الى مقتل ستة أشخاص والتسبب بهزات أرضية وصلت الى نيودلهي، وفق ما ذكرت السلطات.

وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة الثانية صباحا قرب بلدة ديبايال النيبالية، على بعد 340 كيلومترا غرب كاتماندو، وعلى عمق 15 كيلومترا.