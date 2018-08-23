حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان)، وأجزاء من وسط المملكة وشرقها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.