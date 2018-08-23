حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان)، وأجزاء من وسط المملكة وشرقها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.
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فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
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