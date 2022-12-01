مصرع شخصين جراء أعاصير في جنوب الولايات المتحدة
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مصرع شخصين جراء أعاصير في جنوب الولايات المتحدة

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العرب اليوم - مصرع شخصين جراء أعاصير في جنوب الولايات المتحدة

مصرع شخصين جراء أعاصير
واشنطن ـ العرب اليوم

لقي شخصان على الأقل مصرعهما في جنوب الولايات المتحدة مع مرور أكثر من ثلاثين إعصارا وعاصفة تسببت أيضا في أضرار مادية، وفق السلطات. وقال مسؤولون محليون إن الأعاصير ضربت ولاية ألاباما خصوصا، ما أسفر عن مصرع شخصين في مقاطعة مونتغومري.

وسجلت مراكز التحذير من العواصف في خدمات الأرصاد الجوية الأمريكية الثلاثاء مرور 36 إعصارا في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما.

 

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مصرع شخصين جراء أعاصير في جنوب الولايات المتحدة مصرع شخصين جراء أعاصير في جنوب الولايات المتحدة



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