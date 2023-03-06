زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الساحل الجنوبي لبيرو

زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر الساحل الجنوبي لبيرو وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 16.28 درجة جنوبًا وخط طول 73.62 درجة غربًا، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.