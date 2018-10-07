زلزال بقوة 59 درجة يضرب هايتي
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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب هايتي

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العرب اليوم - زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب هايتي

مقياس ريختر لقياس الزلازل
هايتي - العرب اليوم

ضرب زلزال بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر جمهورية هايتي الواقعة في البحر الكاريبي أمس، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق أضرار بمبان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترًا شمال غرب مدينة "بورت دي بيه" و على عمق 3ر15 كيلومتر.

وحث رئيس هايتي جوفينيل مواز الناس على التزام الهدوء بعد أن قالت وكالة الحماية المدنية إن الزلزال أدى إلى سقوط جرحى وإلى ذعر في البلدات الشمالية.

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زلزال بقوة 59 درجة يضرب هايتي زلزال بقوة 59 درجة يضرب هايتي



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زلزال بقوة 59 درجة يضرب هايتي زلزال بقوة 59 درجة يضرب هايتي



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