زلزال بقوة 5.7 درجة علي مقياس ريختر يضرب مدينة باتراس اليونانية

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.7 درجة وقع قرب مدينة باتراس جنوب غربي اليونان، السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين تحت سطح الأرض.