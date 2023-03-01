زلزال بالقرب من سواحل غواتيمالا بقوة 5.6 درجة

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل جواتيمالا

وتشير البيانات المتوفرة إلى أن بؤرة الهزات الأرضية كانت على بعد 70 كلم إلى الجنوب عن مدينة إسكوينتلا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 103 آلاف شخص.وكانت بؤرة الزلزال بعمق 54 كلم.ولم ترد أي معلومات عن دمار أو سقوط إصابات وضحايا.