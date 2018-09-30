عاصفة تضرب مناطق في اليونان

تسببت الرياح والأمطار الغزيرة في حدوث سيول بمناطق في اليونان اليوم.
وظلت السفن في الموانئ الرئيسية لليونان وتعطلت حركة المرور في مناطق مختلفة حيث غمرت مياه السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة الطرق، وتسببت في انقطاع الكهرباء وسقوط الأشجار في اليونان.
وأفاد الحاكم الإقليمي لشبه جزيرة بيلوبونيز، بيتروس تاتوليس بأن بيلوبونيز متماسكة رغم التأثير والآثار الجانبية لهذه الظاهرة المناخية الشديدة، مضيفًا أن أضرارًا لحقت بالمنازل والحقول والبنية التحتية.
وانخفضت درجات الحرارة على نحو غير متوقع بنحو عشر درجات مئوية هذا الأسبوع، بينما بلغت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة في مناطق عديدة ومن المتوقع أن تشتد سرعة الرياح.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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