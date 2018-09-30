عاصفة تضرب مناطق في اليونان

تسببت الرياح والأمطار الغزيرة في حدوث سيول بمناطق في اليونان اليوم.

وظلت السفن في الموانئ الرئيسية لليونان وتعطلت حركة المرور في مناطق مختلفة حيث غمرت مياه السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة الطرق، وتسببت في انقطاع الكهرباء وسقوط الأشجار في اليونان.

وأفاد الحاكم الإقليمي لشبه جزيرة بيلوبونيز، بيتروس تاتوليس بأن بيلوبونيز متماسكة رغم التأثير والآثار الجانبية لهذه الظاهرة المناخية الشديدة، مضيفًا أن أضرارًا لحقت بالمنازل والحقول والبنية التحتية.

وانخفضت درجات الحرارة على نحو غير متوقع بنحو عشر درجات مئوية هذا الأسبوع، بينما بلغت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة في مناطق عديدة ومن المتوقع أن تشتد سرعة الرياح.