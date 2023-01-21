زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب الأرجنتين

ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر الأرجنتين ليل/الجمعة السبت. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، ضرب الزلزال في الساعة (22:09 بتوقيت غرينتش) عند ملتقى دائرة عرض (26.721 جنوبا) وخط طول (63.039 غربا).

وأشارت هيئة المسح إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 610.7 كيلومتر.