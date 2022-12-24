 عاصفة شتوية تتسبب في إلغاء رحلات جوية وإغلاق المدارس في كندا

تسببت عاصفة شتوية كبيرة تضرب أونتاريو وكيبيك بكندا، اليوم الجمعة، في عملية إلغاء واسعة النطاق للرحلات الجوية، وإغلاق المدارس وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من العملاء.

وحذر أحد خبراء الأرصاد الجوية بوزارة البيئة الكندية من ظاهرة مناخية محتملة تحدث مرة واحدة كل عشر سنوات.