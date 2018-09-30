ثار بركان "بوبوكاتيبيتل" في جنوب المكسيك اليوم إذ وصلت أعمدة من الرماد والدخان إلى نحو ميلين في الجو واتجاهها نحو الشمال الغربي عبر مكسيكو سيتي.

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية في مكسيكو سيتي فاوستو لوجو، إن الرماد يمطر على أجزاء من العاصمة، مبينًا أنه لا خطر على الناس.

ونصحت السلطات المكسيكية مواطنيها بتغطية أنوفهم وأفواههم أثناء وجودهم في الخارج، والحد من النشاط البدني.