زلزال بقوة 57 درجة يضرب الفلبين
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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب الفلبين

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العرب اليوم - زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب الفلبين

هزة أرضية
مانيلا ـ العرب اليوم

ضرب زلزال قوي جزر الفلبين، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين. وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، فإن الزلزال الذي ضرب جزر الفلبين بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر. وأفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومتر. وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، الزلزال وقع عند دائرة عرض (5.69 شمالا) وخط طول (127.09شرقا). ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر مادية أو بشرية أو موجات تسونامي. يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة تعرف باسم "حلقة النار" في المحيط الهادي حيث يحدث نحو 90% من الزلازل في العالم. وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقي خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم في وسط الفلبين في أكتوبر/تشرين الأول 2013. وفي يوليو/تموز 1990 لقي أكثر من 2400 شخص حتفهم في جزيرة لوزون شمالي البلاد عقب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وهو أحد أشد الزلازل التي ضربت البلاد على الإطلاق.

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زلزال بقوة 57 درجة يضرب الفلبين زلزال بقوة 57 درجة يضرب الفلبين



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