تباطأ الإعصار لين بدرجة كبيرة بعدما مرت العاصفة بجزيرة هاواي، قبل أن تشير توقعات الطقس بتحولها غربًا السبت بعيدًا عن سلسلة الجزر.

وتوقع المركز القومي للأعاصير أن تتحول العاصفة لين إلى الغرب غدًا السبت باتجاه المحيط المفتوح.

وتراجعت العاصفة التي بلغت ذروتها يوم الخميس كعاصفة من الفئة الرابعة إلى الفئة الثانية اليوم، وأدت إلى سقوط أمطار بلغ منسوبها 75 سنتيمترا في أجزاء معزولة من جزيرة هاواي رغم هطول الأمطار عبر معظم الارخبيل كان أقل بكثير.

ومن المتوقع أن تصل الرياح في بعض الجزر إلى الذروة في وقت لاحق اليوم بسرعة تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، ويصل منسوب الأمطار إلى 20 سنتيمترا أو أكثر.

وحذر خفر السواحل الأميركي من أن "لين" يشكل خطرًا على السفن وحث شركات الشحن على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.