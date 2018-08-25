تباطأ الإعصار لين بدرجة كبيرة بعدما مرت العاصفة بجزيرة هاواي، قبل أن تشير توقعات الطقس بتحولها غربًا السبت بعيدًا عن سلسلة الجزر.
وتوقع المركز القومي للأعاصير أن تتحول العاصفة لين إلى الغرب غدًا السبت باتجاه المحيط المفتوح.
وتراجعت العاصفة التي بلغت ذروتها يوم الخميس كعاصفة من الفئة الرابعة إلى الفئة الثانية اليوم، وأدت إلى سقوط أمطار بلغ منسوبها 75 سنتيمترا في أجزاء معزولة من جزيرة هاواي رغم هطول الأمطار عبر معظم الارخبيل كان أقل بكثير.
ومن المتوقع أن تصل الرياح في بعض الجزر إلى الذروة في وقت لاحق اليوم بسرعة تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، ويصل منسوب الأمطار إلى 20 سنتيمترا أو أكثر.
وحذر خفر السواحل الأميركي من أن "لين" يشكل خطرًا على السفن وحث شركات الشحن على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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