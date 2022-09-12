حريق في كاليفورنيا يتمدد إلى جبال ومحاولات مستمرة لإخماده

ينتشر حريق الغابات الأخير المسجل في كاليفورنيا سريعا في جبال وسط الولاية، فيما بدأ عناصر الإطفاء السيطرة على حريق كبير جنوب لوس أنجلوس.

وأتى حريق "موسكيتو فاير" على منطقة تمتد على 16600 هكتار في جبال سيييرا نيفادا، شمال شرق سان فرانسيسكو، في 4 أيام فقط، وفق ما أوضح موقع فرق الإطفاء "كال فاير" الإلكتروني الرسمي.