عاصفة «بايبر» تطلق إنذارها الأول في كاليفورنيا

عاصفة "بابير" أطلقت إنذارها الأول فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، موضحًا أن العاصفة بدأت بثلوج كثيفة ورياح عاتية بسرعة 120 كليومترا فى الساعة. "جنوب ولاية كاليفورنيا غير معتاد على الطقس البارد أو العواصف الثلجية"، فى حين غطت الثلوج الطرق والمنازل، ووصل ارتفاعها إلى أكثر من متر فوق سطح الأرض. حكومة ولاية كاليفورنيا أصبحت فى ورطة كبيرة بسبب عجز المعدات، وأنه ورد إليهم أكثر من 120 ألف بلاغ بإنقطاع الكهرباء.