زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب اليابان

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة هوكايدو باليابان، اليوم الاثنين وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع عند التقاء دائرة عرض (41.257 شمالا) مع خط طول (143.062 شرقا) وأكدت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 30.3 كم. ولم ترد تقارير بعد عن حدوث أضرار مادية أو بشرية.