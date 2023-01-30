زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب شينجيانج في الصين

قالت وسائل إعلام صينية، اليوم الإثنين، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شينجيانج بالصين.

وفي سبتمبر الماضي، لقى 21 شخصا على الأقل مصرعهم بعد أن ضرب زلزال جنوب غربي الصين، بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر.حينها تسببت الهزة الأرضية في قطع خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية وانهيارات أرضية جبلية أدت إلى "أضرار جسيمة