زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة بابوا الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر الساحل الشمالي لجزيرة باوبوا الإندونيسية . وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 2.52 درجة جنوبا وخط طول 140.78 درجة شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.