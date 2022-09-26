السلطات التايوانية تنقذ 66 سائحا من الموت بعد فيضانات اجتاحت شمال شرق البلاد
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السلطات التايوانية تنقذ 66 سائحا من الموت بعد فيضانات اجتاحت شمال شرق البلاد

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العرب اليوم - السلطات التايوانية تنقذ 66 سائحا من الموت بعد فيضانات اجتاحت شمال شرق البلاد

فيضان
تايبيه ـ العرب اليوم

أعلنت هيئة محلية لمكافحة الحرائق في تايوان،إنقاذ مجموعة من السياح الذين حوصروا في حديقة كينجشوي الطبيعية في شمال شرق البلاد،

 

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السلطات التايوانية تنقذ 66 سائحا من الموت بعد فيضانات اجتاحت شمال شرق البلاد السلطات التايوانية تنقذ 66 سائحا من الموت بعد فيضانات اجتاحت شمال شرق البلاد



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