الأمطار الغزيرة تترك عشرات الآلاف بدون كهرباء في كاليفورنيا

تسببت الأمطار غير المسبوقة على ولاية كاليفورنيا الأمريكية عشية رأس السنة الجديدة في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص، رغم ان الأمطار ساعدت في سد النقص الحاصل في إمدادات المياه التي استنفدت بشدة في الولاية .

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية أن السماء المشمسة يوم الأحد وفرت فترة راحة من هطول الأمطار، لكن عاصفة أخرى تندفع عبر غرب المحيط الهادئ ومن المتوقع أن تغرق كاليفورنيا في الأيام المقبلة.