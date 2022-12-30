ارتفاع عدد قتلى العاصفة الثلجية التاريخية في الولايات المتحدة لـ 61 قتيلًا

أعلنت السلطات الأمريكية تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء العاصفة التي ضربت قسمًا كبيرًا من الولايات المتحدة خلال فترة عيد الميلاد، مما رفع عدد قتلى هذه العاصفة الثلجية التاريخية إلى 61 على الأقل.

وسجلت الوفيتان في مقاطعة إيري بولاية نيويورك حيث تقع مدينة بوفالو. وقال مسؤول المقاطعة مارك بولونكارز -خلال مؤتمر صحافي- إن 39 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم فيها والحصيلة مرشحة للارتفاع.