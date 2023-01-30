زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر إندونيسيا . وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 171 كيلومترا شمال غربي مدينة توبيلو الإندونيسية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية