زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوبي تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر قضاء دوز ايجيم بولاية عثمانية جنوبي تركيا . وأوضحت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد ) على موقعها الرسمي أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، حيث شعر به أهالي الولايات المجاورة أيضا. ولم ترد أنباء فورية عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.