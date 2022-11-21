 هزة أرضية على بعد 506 كم شمال مدينة مطروح المصرية بقوة 5.8 ريختر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد وبعض المحطات الدولية اليوم الاثنين الموافق 2022/11/21 هزة أرضية اليونان ( علي بعد 506 كم شمال مدينة مطروح ) .