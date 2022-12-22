 تسرب نفطي في شمال ألمانيا يتسبب بتعليق حركة السفن في قناة كيل

أعلن المكتب الفيدرالي الألماني للممرات المائية والشحن تعليق حركة السفن شمالي ألمانيا، بعد تسرب في خط أنابيب نفط يعبر قناة كيل بين بحري البلطيق والشمال. وقال المكتب: “الملاحة محدودة للغاية وقد تكون أوقات الانتظار طويلة من الآن وحتى إشعار آخر نتيجة لتسرب للنفط”.وفي وقت لاحق تم اكتشاف تسرب من خط الأنابيب الذي يمر تحت قناة كيل في منطقة ديتمارشين.