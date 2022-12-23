زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر مقاطعة تايتونج بشرق تايوان الخميس. وأشار مكتب الأرصاد المركزي التايواني -في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية- إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات أو حدوث تسونامي.

وقال مكتب الأرصاد إن مركز الزلزال كان في البحر قبالة ساحل تايتونج، على عمق 7.2 كيلومتر.وشهدت بلدة تايمالى في مقاطعة تاتونج أعلى مستوى للشدة الزلزال حيث بلغت 4 درجات على مقياس الشدة التايواني المكون من 7 درجات.