12 قتيلا بسبب عواصف ثلجية تضرب ولاية نيويورك الأميركية

قالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن حاكم نيويورك، إن عدد ضحايا العاصفة الثلجية التي تضرب الولاية ارتفع إلى 12 قتيلا، كما وصفت ” كاثى هوكول” العاصفة الثلجية التي تضرب غرب الولاية بأنها “تهديد للحياة” و”واحدة من الأسوأ في التاريخ.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، أن أكثر من 1400 رحلة جوية تم إلغاؤها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة منذ مساء السبت حتى الأحد، بسبب العاصفة الشتوية التي ضربت عدة أجزاء بالبلاد.

أشارت الصحيفة – في تقرير على موقعها الإلكتروني – إلى أنه تم إلغاء ما مجموعه 1440 رحلة جوية داخلية وخارجية بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأجيل 2003 رحلات جوية أخرى بسبب العاصفة الشتوية.