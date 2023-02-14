هزة ارتدادية بقوة 3.2 تضرب غرب تركيا

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، غرب تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة وقعت على عمق 9 كيلو مترات.وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 75 كيلو مترا جنوب مدينة «دنيزلي» الواقعة جنوب غرب البلاد و33 كيلو مترا شمال شرق «أورطاجا» بمنطقة «بحر إيجه» جنوب غرب البلاد. من جانبه، قال ‏نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن كل المطارات تعمل بما فيها «مطار هطاي».