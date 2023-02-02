انهيار جليدي ضخم بقمة جبل في كشمير الهندية

انهارت الكتلة الثلجية أسفل جبل أفروت البالغ علوّ قمته 4390 متراً، ما أدّى إلى طمر ثلاث مجموعات من المتزلجين، جميعهم أجانب، برفقة مرشدين محليين.

وأُرسل عناصر من الشرطة وفرق متخصصة في الإنقاذ الجبلي، إلى الموقع وعثروا على جثتي المتزلجين البولنديين، وفق ما صرح ضابط الشرطة أمود ناغبوري لوكالة فرانس برس.